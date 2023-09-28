Çorum'da 15 Gram Metamfetamin ve Uyuşturucu Madde Yapımında Kullanılan Aparat Ele Geçirildi

Çorum'da jandarma ekipleri bir araçta yaptığı aramada 15 gram metamfetamin ile uyuşturucu madde yapımında kullanılan aparat ele geçirdi. Olay ile ilgili bir şüpheli şahıs hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Çorum'da jandarma ekipleri bir araçta yaptığı aramada 15 gram metamfetamin ile uyuşturucu madde yapımında kullanılan aparat ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarı çalışmalar sonucunda, şüpheli bir şahsın aracında 15 gram metamfetamin, 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi.

Olay ile ilgili bir şüpheli şahıs hakkında adli soruşturma başlatıldı. - ÇORUM