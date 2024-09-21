Üye Girişi
Haberler

Çorum'da 14 Yaşındaki Luay Muhammed Kayıp

Çorum'da 14 Yaşındaki Luay Muhammed Kayıp
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Alaca ilçesinde, tarlada ailesiyle birlikte çalışan 14 yaşındaki Luay Muhammed'le ilgili haber alınamıyor. Ailesinin durumu fark etmesi sonrası jandarma ve polis ekipleri çocuğun bulunması için arama çalışmaları başlattı.

Çorum'un Alaca ilçesinde, 14 yaşındaki Luay Muhammed isimli çocuktan haber alınamıyor.

Edinilen bilgilere göre, dün ailesiyle birlikte tarlaya çalışmaya giden Luay Muhammed ailesine haber vermeden tarladan ayrıldı. Durumu fark eden ailesi yakın çevrede arama yaptıktan sonra bulamayınca çocuklarının bulunması için jandarma ve polise başvurarak yardım istedi. En son Günhan Mahallesi'nde görülen kayıp çocuğun bulunması için çalışmalar sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Jandarma 3-sayfa Yaşam Polis Alaca

Adana'da 'süper hücre' kabusu! Şiddetli yağış sele neden oldu

Süper hücrenin vurduğu şehrimiz sele teslim

 Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü

"Yüksel'le birlikte olduğumuzu kız gördü, ben de öldürdüm"

 Heyecan dorukta! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
Yakınlarına söyledikleri işin rengini değiştirir! Saldırıya uğrayan Sakaryaspor Başkanı apar topar şehirden ayrıldı

Saldırıya uğrayan Sakaryaspor Başkanı apar topar şehirden ayrıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kör Nokta ilk bölüm tek parça izle! Kör Nokta full HD bölüm izle! Kör Nokta son bölüm neler oldu? Kör Nokta dizisi nerede çekiliyor? Kör Nokta dizisi konu nedir, oyuncuları kimler? Gönül Dağı 145. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Yusuf Demir neden yok, cezalı mı? Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçında Yusuf Demir neden oynamıyor? Hakim Ziyech neden yok, cezalı mı? Derbi (GS-FB) maçında Hakim Ziyech neden oynamıyor? Hakim Ziyech derbide oynayacak mı? GS-FB derbi maçında Ziyech var mı? Fenerbahçe muhtemel ilk 11'ler! Galatasaray- Fenerbahçe maçının ilk 11'i belli oldu mu? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 21 Eylül TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 21 Eylül GS-FB derbi maçı var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Bein Sports Canlı İzle! Galatasaray- Fenerbahçe derbisi canlı yayın! 21 Eylül derbi maçı hangi kanalda, şifresiz mi? CANLI maç izle! (GALATASARAY-FENERBAHÇE) 21 Eylül canlı şifresiz donmadan HD maç izle! GS-FB derbi maçı nereden izlenir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });