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Çorum'da 14 yaşındaki çocuk otomobil çaldı

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Çorum'da kontağı üzerindeki otomobili çalan 14 yaşındaki çocuk, polis ekipleri tarafından yakalandı. Çalıntı araçla kaza yapan çocuk gözaltına alındı.

Çorum'da kontağı üzerindeki otomobili çalan 14 yaşındaki çocuk, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki N.K., anahtarı üzerinde unutulan A.G.'ye (77) ait 19 AC 487 plakalı otomobili Gülabibey Mahallesi Millet 1. Sokak'tan çalarak kaçmaya başladı. Çalıntı araçla şehir merkezinde gezen N.K., Çöplü Mahallesi Cami Kebir 3. Sokak'ta park halindeki bir araca çarparak kaza yaptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede otomobilin çalıntı olduğu belirlendi.

Hırsızlık olayını gerçekleştiren N.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, aracının çalındığını polisten öğrenen A.D., olay yerine gelerek otomobilini teslim aldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çorum Güvenlik Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

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