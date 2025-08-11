Çorum'da 14 Aranan Şahıs Yakalandı

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, haklarında yakalama kararı bulunan 14 kişi yakalandı. Ayrıca 4 kayıp kadın ve 2 erkek bulunarak ailelerine teslim edildi.

Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde aranan 14 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet MüdürlüğüAsayişŞube Müdürlüğünce 4-11 Ağustos tarihleri arasında yapılan denetimlerde haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 4 hırsızlık, 1 dolandırıcılık ve 1 yağma suçları olmak üzere 14 şahıs yakalandı. Ayrıca haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 5 kadın 2 erkek şahıstan 4 kadın 2 erkek şahıs bulunularak ailelerine teslim edildi. Kayıp bir kadının aranma çalışmaları devam ediyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
