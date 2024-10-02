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Çorum'da 1 Milyon Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Çorum'da 1 Milyon Kaçak Sigara Ele Geçirildi
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Çorum'da polis ekipleri tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda, il dışından temin edilen toplam 1 milyon adet kaçak makaron sigara ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Çorum'da polis ekipleri tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda 1 milyon adet kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, il dışından temin ettikleri kaçak tütün mamullerini Çorum'da dağıttıkları tespit ettiler. KOM ekipleri tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda şüphelilerin araçlarında yapılan adli aramada 1 milyon adet kaçak makaron sigara ele geçirildi.

Kaçak sigaralara el koyan polis ekipleri araçlarında kaçak sigara ele geçirilen iki kişi hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan

adlı işlem başlattılar. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kaçakçılık Güvenlik Politika 3-sayfa Makaron Hukuk Polis

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