Çorum 3. sayfa haberleri | Çorum polisinden ruhsatsız silah operasyonu

Çorum Emniyet müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen bir operasyonda 3 şüpheli, üzerilerinde bulunan çeşitli çap ve markalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ulukavak Mahallesinde bulunan bir çay ocağında oturan üç kişinin üzerinde silah olduğunun tespit edilmesi üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belirtilen adrese operasyon düzenlendi. Polis ekipleri gören şahısların kaçmaya çalışması üzerine aralarında kovalamaca yaşanmış, yaşanan kovalamaca sonucu 3 şahıs üzerlerinde bulunan çeşitli çap ve markalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalandı. Türk ceza kanunun 6136 sayılı maddesine muhalefet etmek suçundan gözaltına alınan zanlılar sevk edildikleri Cumhuriyet Başsavcının talimatı ile serbest bırakıldı.

'438 suç aleti ele geçirildi'

Çorum İl Merkezinde polis ekipleri tarafından 1-31 Temmuz dönemini kapsayan 7 aylık periyotta 138 ruhsatsız tabanca, 120 ruhsatsız av tüfeği, 52 adet kurusıkı tabanca, 128 kesici alet olmak üzere toplam; 438 suç aleti ele geçirilmiş olup, ilgili şahıslar hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin ardından Türk ceza kanunun 6136 sayılı maddesine muhalefet etmek suçun adliyeye sevk edildiler. - ÇORUM