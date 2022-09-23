Çorum 3. sayfa haberleri... Çorum'da dron destekli trafik denetimi 3. Sayfa Haberleri Çorum bölgesinden gelen habere göre Çorum'da, polis ekipleri dron destekli trafik denetimi yaptılar. Çorum'da, polis ekipleri dron destekli trafik denetimi yaptılar. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince İnönü Caddesi üzerinde yapılan uygulamada çok sayıda araç denetlendi. Denetimler sonunda muayenesi olmayan, sürücü belgesi bulunmayan, hız sınırını aşan ve kırmızı ışık ihlali yapan 25 araç sürücüsüne 10 bin 675 TL'lik idari para cezası uygulandı. - ÇORUM Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tragger Çorum 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Çorum 3. sayfa haberleri... Çorum'da dron destekli trafik denetimi - Haberler

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