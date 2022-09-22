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Çorum 3. sayfa haberi | Sungurlu'da 3 katlı binanın çatı katında yangın

3. Sayfa Haberleri

Çorum 3. sayfa haberi | Sungurlu'da 3 katlı binanın çatı katında yangın

Çorum haber: Çorum'un Sungurlu ilçesinde 3 katlı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 3 katlı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Akçay Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi Eski Sanayi Sitesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Dumanları gören apartman ve mahalle sakinleri durumu Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını uzun uğraşlar sonucu söndürdü.

Yangının elektrik kontağından çıktığı tespit edilirken, apartmanın çatı katı tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sungurlu İtfaiye Çorum 3. Sayfa Haberler

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