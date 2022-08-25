Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Aile üyeleri arasında silahlı kavga: 5 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika gündem haberine göre Çorum'un Sungurlu ilçesinde aile üyeleri arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde aile üyeleri arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Akçay Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aile içinde anlaşmazlıktan dolayı kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine taraflar silahla birbirlerine ateş etti. Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kavga sırasında açılan ateş sonucu H.V. (69), U.V. (45), Y.E.V. (21), B.V. (49) ve H.V. (46) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumu ağır olan U.V. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemede bir adet tabanca ve çok sayıda boş kovan ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

(Serkan Şansever - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Münir Karaloğlu Sungurlu Çorum kavga 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title