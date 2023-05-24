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Çoruh nehrinde kaybolan sürücü botlarla aranıyor

Çoruh nehrinde kaybolan sürücü botlarla aranıyor

3. Sayfa Haberleri

Artvin'in Şavşat ilçesinde dün kamyonuyla Çoruh nehrine düşen ve daha sonra akıntıya kapılarak kaybolan 44 yaşındaki sürücü Zübeyir Topal, ekipler tarafından bot yardımıyla aranıyor.

Artvin'in Şavşat ilçesinde dün kamyonuyla Çoruh nehrine düşen ve daha sonra akıntıya kapılarak kaybolan 44 yaşındaki sürücü Zübeyir Topal, ekipler tarafından bot yardımıyla aranıyor.

Artvin'in Şavşat ilçesinde kamyonuyla düştüğü derede akıntıya kapılarak kaybolan sürücü için arama çalışması devam ediyor. AFAD koordinesinde, jandarma, UMKE, JAK, Çoruh Arama Kurtarma, Hopa Deniz Polisi ve 112 Acil Sağlık ekiplerinden oluşan 120 kişi bölgede çalışmasını sürdürüyor. Kazanın meydana geldiği yerden itibaren 8 kilometrelik alanda başlatılan çalışmada ekipler, bot yardımıyla nehirde kaybolan sürücü Zübeyir Topal'ı arıyor. - ARTVİN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şavşat Artvin 3. Sayfa Haberler

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