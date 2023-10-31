Çorlu ve Çerkezköy'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu
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Çorlu ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Çerkezköy ilçesinde ise ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Muhittin Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri S.A. ve E.M'yi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında, 49 gram esrar, hassas terazi ele geçirildi.
2 zanlı gözaltına alındı.
Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Çerkezköy ilçesinde üzerinde ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri Y.Ö.B'yi durdurdu.
Üst aramasında tabanca ve fişek ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa