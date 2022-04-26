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Çorlu'daki kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çorlu'daki kaza kamerada

Tekirdağ Çorlu'da 1 hafta önce meydana gelen ehliyetsiz sürücünün karıştığı kazanın kamera görüntüsü ortaya çıktı.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Çorlu'da 1 hafta önce meydana gelen ehliyetsiz sürücünün karıştığı kazanın kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, 1 hafta önce Şeyh Sinan Mahallesi Şehit İrfan Atasayar Sokak ile Ferhat Kalfa Sokak ayrımında meydana geldi. Seyir halindeki E.D. idaresindeki panelvan minibüs, Ferhat Kalfa sokağına giriş yaptığı sırada yoldan geçen yaya D.M. isimli yaya vatandaşa çarptı.

Yaralı yaya kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. D.M. tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaza sonrası trafik polisinin yaptığı kontrollerde minibüs şoförü E.D.'nin sürücü belgesinin olmadığı belirlenmişti.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücünün olay yerinden kaçmadığı, yaralının yardımına koştuğu görüldü. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ, Minibüs, Çorlu, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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