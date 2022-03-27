Çorlu'daki kavgada içki şişeleri havada uçuştu: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki bir alkollü mekanda çıkan kavga sonrası 4 kişi yaralandı.
ÇORLU, TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki bir alkollü mekanda çıkan kavga sonrası 4 kişi yaralandı.
İddiaya göre, Cemaliye Mahallesi'ndeki bir alkollü mekanda laf atma yüzünden tartışma yaşandı. Tarafların kavgaya tutuşması üzerine içki şişeleri havada uçuştu. Cam parçalarının isabet etmesi sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa