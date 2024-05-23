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Çorlu'da Yavru Serçe İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

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Tekirdağ Çorlu'da çatı saçağından düşen yavru serçe, itfaiye ekipleri tarafından yuvasına geri konuldu. Olayı gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Tekirdağ Çorlu'da çatı saçağındaki yuvasından düşen yavru serçe, itfaiye ekiplerince yuvasına konuldu.

Nusratiye Mahallesi Mavili Bahçe 1. Sokak üzerinde Esra Bıldırcın isimli duyarlı vatandaş, bir evin bahçesinde yerde bir serçe gördü. Apartmanın çatı saçağındaki yuvasından düştüğü belirlenen yavru kuş için itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

Kısa sürede gelen Çorlu İtfaiye İstasyon ekipleri, yavru kuşu çatıdaki yuvasına bıraktı. Sağ salim yavru serçeyi yuvasına bırakan İtfaiye ekiplerinin başarılı çalışması vatandaşlar tarafından alkışlandı.

İtfaiye ekiplerine teşekkür

Yavru kuşu görünce kayıtsız kalmadığını ifade eden Esra Bıldırcın, "Bahçede yavru kuşun sesini duydum ve baktık ki çatıdaki yuvasından düşmüş. Elimizden bir şey gelmeyince itfaiye ekiplerini aradık. Sağ olsunlar hayvanı sağ salim yuvasına bıraktılar. Çorlu itfaiyesine teşekkür ediyoruz" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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