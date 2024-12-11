Üye Girişi
Haberler
Şam'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı! Halka 'İşlerinize dönün' çağrısı

Şam'da hayatın normalleşmesi yolundaki en büyük engel kalktı

 İşte Esad'ın yanında götürdüğü milyarlarca doların kaynağı: Zehir fabrikası

İşte Esad'ın yanında götürdüğü milyarlarca doların kaynağı

 İşte Esad'ın ilk kez görülen ilginç kareleri

İşte Esad'ın ilk kez görülen ilginç kareleri
Trump'ın Türkiye adayı, Hafize Gaye Erkan'ın eski patronuymuş

Trump'ın Türkiye adayıyla ilgili dikkat çeken detay

Çorlu'da Yangın: 12 Yaşındaki Otizmli Çocuk Hayatını Kaybetti

Çorlu'da Yangın: 12 Yaşındaki Otizmli Çocuk Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında 12 yaşındaki otizmli çocuk hayatını kaybederken, 4 kişi dumandan etkilendi. Yangının çıkış nedeni olarak çocuğun koltuğu ateşe vermesi ihtimali üzerinde duruluyor.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında 12 yaşındaki otizmli bir çocuk hayatını kaybederken, 4 kişi dumandan etkilendi.

Esentepe Mahallesi Emlak Konut Bölgesi'nde yer alan Sümbül Apartmanı'nın ikinci katında, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler kısa sürede tüm daireyi sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın sırasında içeride mahsur kalan otizmli olduğu iddia edilen 12 yaşındaki Kuzey Yılmaz, itfaiye ekipleri tarafından ağır yaralı olarak çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yangında dumandan etkilenen 4 kişi tedavi altına alındı. Yangın sonrası daire kullanılamaz hale gelirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan ilk incelemelerde, yangının çocuğun koltuğu ateşe vermesi sonucu çıkmış olabileceği değerlendiriliyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

2030 ve 2034 Dünya Kupası'nın ev sahipleri belli oldu
img

"Kızıl Kaplan tecavüz etmedik kız bırakmadı"
img

İşte 'Baş Haydut'un bilinmeyenleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

ASKİ Ankara su kesintisi! 11-12 Aralık Çankaya, Yenimahalle, Etimesgut su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Leyla 13. bölüm tek parça full HD izleme linki! Çarşamba günü hangi diziler var? 11 Aralık Çarşamba TV'de bu akşamki diziler Leyla 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? (11 Aralık 2024) Sandık Kokusu 38. bölüm tek parça izle! Sandık Kokusu full HD izleme linki! Sandık Kokusu 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sandık Kokusu 38. bölüm fragman izleme linki var mı? Fred neden yok, cezalı mı (Fenerbahçe - Athletic Bilbao)? Sahipsizler 5. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Oğuz Aydın neden yok (Fenerbahçe - Athletic Bilbao)? Fenerbahçe Athletic Bilbao CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.