Çorlu'da Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirilen Şüpheli Gözaltına Alındı
Çorlu ilçesinde durumundan şüphelenilen bir şüpheli üzerinde yapılan aramada uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Çorlu ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cemaliye Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri İ.A'yı durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında 50 gram metanfematin ve tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli yakalandı
Çerkezköy ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Fatih Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri G.T.K'yi durdurdu.
Üst aramasında bir miktar bonzai ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Kapaklı ilçesinde üzerinde ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri M.T'yi durdurdu.
Üst aramasında tabanca ve fişek ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.