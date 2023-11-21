Haberler ›› 3. Sayfa ›› Çorlu'da Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirilen Şüpheli Gözaltına Alındı

Çorlu'da Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirilen Şüpheli Gözaltına Alındı

Çorlu ilçesinde durumundan şüphelenilen bir şüpheli üzerinde yapılan aramada uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.