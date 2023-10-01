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Çorlu'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapılan bir operasyonda bir kişinin üst aramasında uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahısları durdurarak arama yaptı ve uyuşturucu ile birlikte ruhsatsız tabanca bulundu. Şüpheliler gözaltına alındı.