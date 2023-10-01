Çorlu'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapılan bir operasyonda bir kişinin üst aramasında uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahısları durdurarak arama yaptı ve uyuşturucu ile birlikte ruhsatsız tabanca bulundu. Şüpheliler gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri A.B'yi durdurdu.
Ekipler, A.B'nin üst aramasında 28 gram eroin ve 2 bin lira ele geçirdi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Çorlu ilçesinde ruhsatsız tabanca ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Reşadiye Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği İ.K'yi durdurdu.
İ.K'nin üst aramasında ruhsatsız tabanca, şarjör ve fişek ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.