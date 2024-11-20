Çorlu'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 2 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde ve kaçak ürünlerle ilgili iki kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, Çorlu ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, iki ev ve bir depoda arama yaptı. Yapılan aramalarda 1 kilogram 450 gram esrar, 20 gram kokain, bir hassas terazi, bir esrar öğütücü, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 12 bin 800 TL para, dört ruhsatsız tabanca, 47 tabanca fişeği, bir ruhsatsız tüfek, 26 tüfek kartuşu, 10 bin sigara sarma kağıdı, 780 elektronik sigara likidi, 10 bin bandrolleri kesilmiş boş makaron, 49 bin 600 bandrollü boş makaron, 26 kilogram bandrollü tütün, 15 kilogram açık kıyılmış tütün, bin 600 içi tütünle doldurulmuş makaron, bir tütün sarma makinesi ve bir puro tütün makinesi besleme haznesi ele geçirildi.

Ele geçirilen tabanca ve tütün ürünleriyle ilgili kaçakçılık suçundan, uyuşturucu maddelerle ilgili ise narkotik suçlarından N.T. ve L.T. isimli iki şahıs gözaltına alındı. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.