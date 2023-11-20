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Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu ve Rögar Kapağı Hırsızlığı

Çorlu ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda evde uyuşturucu ve silah ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı. Aynı ilçede ise bir kişi tarafından rögar kapağı çalındı.