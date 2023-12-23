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Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu maddeler, ruhsatsız tabanca ve para ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Polis ekiplerince yapılan saha çalışmalarında şüpheli 1 araç ve 1 ikamet adresinde yapılan aramada, 27.39 gram uyuşturucu maddelerden eroin maddesi, 0.33 gram uyuşturucu maddelerden metamfetamin maddesi,16 adet uyuşturucu maddelerden sentetik ecza hap maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 8 adet 7x65 fişek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 14bin 700 TL para ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak yakalanan 6 şahıs uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçundan gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden 3 şahsın uyuşturucu ticareti suçundan dosya firarisi olduğu,1 şahsında ilçede gerçekleşen işyeri kurşunlanma olayının firarisi olduğu tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen 6 kişiden 4'ü tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekirdağ Çorlu Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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