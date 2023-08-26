Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Çorlu ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda bir otomobilde ve bir evde uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.