Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Çorlu ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda bir otomobilde ve bir evde uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Çorlu ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri Muhittin Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Olayla ilgili araçta bulunan sürücü T.S., C.K. ve M.A. gözaltına alındı.
Uyuşturucu operasyonu
Çorlu ilçesinde bir evde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kazımiye Mahallesi'nde uyuşturucu bulundurulduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, evde yaptıkları aramada 7.52 gram olduğu kokain, 1.95 gram esrar, hassas terazi ve uyuşturucu satışından el edildiği değerlendirilen 4 bin 235 lira ele geçirdi.
Evde bulunan İ.T ile S.K gözaltına alındı.