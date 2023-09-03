Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu

Çorlu ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çorlu ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Reşadiye Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği 2 kişinin üzerinde arama yaptı.

Şüphelilerden bir miktar uyuşturucu madde ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 900 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.İ. ve B.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Muratlı ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Ü.Y idaresindeki 59 ADD 098 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı daha sonra Muratlı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.