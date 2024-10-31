Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilogram Sentetik Kannabinoid Ele Geçirildi
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda, çatıya gizlenmiş 1 kilogram 140 gram sentetik kannabinoid uyuşturucu madde ile birlikte nakit para da ele geçirildi. C.K. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda, çatıya gizlenmiş poşetler içinde 1 kilogram 140 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Çorlu ilçesinde gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda, bir adreste yapılan aramada çatıya gizlenmiş poşetler içerisinde 1 kilogram 140 gram sentetik kannobinoid uyuşturucu madde bulundu.
Uyuşturucu arama köpeğinin de katıldığı operasyonda, poşetler halinde çatıya saklanmış uyuşturucular ele geçirildi. Çalışmada, sentetik kannabinoid türü uyuşturucunun yanı sıra uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen nakit para da tespit edilerek muhafaza altına alındı. Adliyeye sevk edilen C.K., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucu madde tacirleri ile mücadelenin kesintisiz süreceğini bildirdi. - TEKİRDAĞ