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Çorlu'da Trafik Kazasında 4 Kişilik Aileden 3 Kişi Hayatını Kaybetti

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişilik aileden 3'ü hayatını kaybetti. Kazada suçlu bulunan sürücünün 1,97 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişilik aileden 3'ünün cenazeleri toprağa verildi.

Kaza, Çorlu Çevreyolu ışıklı kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışıkta geçen Faruk A. (37) yönetimindeki 41 VV 964 plakalı Fiat marka otomobil, kavşakta dönüş yapmak isteyen Çetin Karakuş (60) yönetimindeki 39 DK 850 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da ağır hasar meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçta bulunan Çiğdem Karakuş (53) ve çiftin kızları Çisem Meriç (30) olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan sürücü Çetin Karakuş ve A.M. isimli bebek ile diğer sürücü Faruk A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Çetin Karakuş ve bebek de yapılan müdehalelere rağmen kurtarılamadı. 1,97 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Faruk A., tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Çiğdem Karakuş ve kızı Çisem Meriç Karakuş, Uzunköprü ilçesine bağlı Yeniköy'de öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kaza sonrası gözaltına alınan Faruk A.'nın işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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