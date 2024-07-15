Üye Girişi
Haberler

Çorlu'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. İki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan kişi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Çorlu-Yeniçiftlik yolu Türkgücü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden Y.Ş. idaresindeki 34 CBR 087 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyreden S.B. yönetimindeki 39 NP 007 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonrası takla atan otomobil, otluk araziye sürüklendi. Kazada ağır yaralanan Aytaç Narinç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Narinç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekirdağ trafik Çorlu 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor

Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor

 İzmir'in Çeşme ilçesindeki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Çeşme ilçesindeki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti

 8 yıl geçse de izleri hala duruyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler

8 yıl geçse de izleri hala duruyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler

 İran'dan Gebze'ye giden alüminyum yüklü tırda 23 düzensiz göçmen çıktı

İran'dan Gebze'ye giden alüminyum yüklü tırda 23 düzensiz göçmen çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title