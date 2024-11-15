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Çorlu'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Tekirdağ Çorlu'da iki otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı. Jandarma inceleme başlattı.

Çorlu'da araç seyir halindeki otomobile arkadan çarptı: 2 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da iki otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İstanbul yolu üzeri Çorlu Atatürk Havalimanı yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Silivri istikametine seyreden U.Y. idaresindeki 59 AIR 938 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden N.Ç. idaresindeki 45 PA 0279 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kaza sonrası sürücüler yaralanırken, olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Çorlu'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR - 3.Sayfa
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