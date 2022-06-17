Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Çorlu ilçesi Şehit Pilot Ulaş Türk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mandıracı 2. Sokak 3. Aralık Sokak'ta seyreden Bora Yavuz'un kullandığı motosiklet ile Atatürk Bulvarı'na seyir halindeki Esra Sarı idaresindeki otomobil çarpıştı.
Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü Yavuz, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Görgü tanığı vatandaşlar, motosiklet sürücüsünün süratli olduğunu ve yola kontrolsüz giriş yaptığını öne sürdü.
İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - 3. Sayfa