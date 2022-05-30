Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kaza yapan motosikletli kurye yaralandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kaza yapan motosikletli kurye yaralandı.

Kaza, Cemaliye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Cumhuriyet Meydanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, paket sipariş çalışanı S.Y. idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Motosikletten düşmesi sonucu yaralanan S.Y. olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri kaza nedeniyle tıkanan trafiği açtı. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Meydanı, Tekirdağ, Çorlu, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title