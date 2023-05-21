Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı

Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Tekirdağ Çorlu'da lastiği patlayan motosikletin devrilmesi sonucu moto kurye yaralandı.

Tekirdağ Çorlu'da lastiği patlayan motosikletin devrilmesi sonucu moto kurye yaralandı.

Kaza, Ali Osman Çelebi Bulvarı ( Çorlu - Süleymanpaşa yolu) üzeri Çorlu Park kavşağında meydana geldi. Yenice istikametine seyreden Onur A. idaresindeki 59 AGB 658 plakalı motosikletin lastiği patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosiklet devrildi.

Kaza sonrası yaralanan paket servis elemanı Onur A., olay yerine gelen sağlık biriminin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ Seçim Sonuçları
Tekirdağ Yerel Seçim Sonuçları 2019
Tekirdağ Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ Çelebi Çorlu 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title