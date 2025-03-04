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Çorlu'da Trafik Kavgası: 4 Yaralı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir trafik sıkışıklığı sonucu iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi ve kavgaya müdahale edildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde trafikte meydana gelen kavgada 4 kişi yaralandı.

Muhittin Mahallesi Bağlariçi 2. Sokak üzerinde iddiaya göre, trafikte yaşanan sıkışıklık nedeniyle M.Ç. ve yabancı uyruklu S.D.'nin içinde bulunduğu otomobil ile E.G. ve C.G.'nin içinde bulunduğu otomobildekiler arasında camdan sözlü atışma gerçekleşti.

Çok sayıda polis sevk edildi

Tartışmanın büyümesi üzerine araçlarından inen iki taraf arasında kavga çıktı. Kavga sonrası kalabalığın artması üzerine çıkan olaylar, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonrası sonlandırıldı.

Kavgayla ilgili 4 kişi hastaneye gidip darp başvurusunda bulunurken, polis tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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