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Çorlu'da şüpheli ölüm

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çorlu'da şüpheli ölüm

Tekirdağ Çorlu'da yaklaşık 3 gündür haber alınamayan 40 yaşındaki elektrik işçisi, evinde ölü bulundu.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Çorlu'da yaklaşık 3 gündür haber alınamayan 40 yaşındaki elektrik işçisi, evinde ölü bulundu.

Olay, Muhittin Mahallesi Nakış Sokak'taki bir ikamette meydana geldi. İddiaya göre, ailesinin 3 gündür haber alamaması üzerine ekipler tarafından elektrik ustası Cihat Alptekin'in yaşadığı eve girildi. Sağlık ekipleri, yerde hareketsiz bulunan Alptekin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Bir elektrik şirketinde çalışan Cihat Alptekin'in neşeli kişiliğiyle tanındığı, sağlık sorunu olmadığı ve birkaç gün önce evini Ankara'ya taşıdığı öğrenildi. Alptekin'in cenazesi, incelemelerin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şahsın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Çorlu'da şüpheli ölüm

Çorlu'da şüpheli ölüm

Çorlu'da şüpheli ölüm

Çorlu'da şüpheli ölüm

Çorlu'da şüpheli ölüm

Çorlu'da şüpheli ölüm

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Haberler

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