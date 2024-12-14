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Çorlu'da Seyir Halindeki Araç Yangınlarıyla Korkuttu

Çorlu'da Seyir Halindeki Araç Yangınlarıyla Korkuttu
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir İran uyruklu kadının kullandığı araç seyir halindeyken aniden yanmaya başladı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü, ancak itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda yaralanan olmadı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde İran uyruklu bir kadının aracı seyir halindeyken yanmaya başladı.

Çorlu ilçesi havaalanı kavşağında gerçekleşen olayda, İran uyruklu N.G.'nin kontrolündeki 22 MA 0334 plakalı araç, henüz belirlenemeyen bir sebeple aniden yanmaya başladı. Aracın motor kısmından yükselen alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyerek aracın ön tarafını tamamen sardı. Yangını fark eden N.G., hızla aracını durdurarak dışarı çıktı ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ancak araç, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri alarak trafiğin akışını sağladı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar ise paniğe kapılarak olan biteni endişeyle izledi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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