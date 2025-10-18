Çorlu'da Sahte Yemek Siparişi ve Yangın İhbarı Panic Yarattı

Tekirdağ Çorlu'da bir adrese farklı restoranlardan çok sayıda yemek siparişi verilmesinin yanı sıra bir de yangın ihbarında bulunuldu. Yangın ihbarının asılsız ve yemek siparişlerinin de sahte çıkması üzerine lokanta esnafı sinir küpüne döndü.

Çorlu'da gece saatlerinde yaşanan ilginç olay, mahallede kısa süreli paniğe sebep oldu. Şeyh Sinan Mahallesi Kumyol Caddesi'ndeki bir ikamet adresine farklı restoranlardan çok sayıda yemek siparişi verildi. Ayrıca aynı adresten yangın ihbarında bulunulduğu bilgisi üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans yönlendirildi.

Çok sayıda kurye kapıdan döndü

Siparişleri teslim etmeye gelen çok sayıda kurye, evin önünde toplanınca hayretler içinde kaldı. Bazı kuryeler, kapının önünde bekleyen meslektaşlarını görünce durumun garipliğini fark etti. İtfaiye ekipleri de çevrede yaptığı araştırmada ikamet yangınına rastlamadı.

Çok sayıda siparişin sahte olduğunun ortaya çıkması üzerine kuryeler kapıdan döndü. Yaşananlar karşısında neye uğradığını şaşıran mahalle mahalle sakinleri de olayı hayretle karşıladı.

Sahte siparişlere karşı dikkatli olunmalı

Kuryeler, sahte siparişlerin fark edilmesinin ardından bölgeden ayrılırken, olayla ilgili kim ya da kimin bu siparişleri verdiğinin henüz akıbeti bilinmiyor. Öte yandan, benzer bir olayın tekrar yaşanmaması için çevredeki restoran ve kuryelere dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı. - TEKİRDAĞ