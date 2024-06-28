Çorlu'da otomobille çarpışan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü yaralandı
Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen trafik kazasında, ehliyetsiz motosiklet sürücüsü otomobille çarpışarak yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Tekirdağ Çorlu'da otomobille çarpışan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Çorlu ilçesi Atay Caddesi üzerinde meydana geldi. Celal Atik Sokak'tan Atay Caddesi'ne geçiş yapan A.Y.'nin kullandığı motosiklet ile karşı yönden gelen N.B. idaresindeki otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü A.Y. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. - TEKİRDAĞ