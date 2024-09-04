Çorlu'da Otomobilin Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Hıdırağa Mahallesi Yulaflı Caddesi üzeri (Çerkezköy yolu) Çorlu Taşıyıcılar Kooperatifi girişinde meydana geldi. Yan yolda Çorlu istikametine seyreden Talha H. idaresindeki 60 BF 396 plakalı otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan tır şoförü Aykut K.'ye çarptı. Kaza sonrası ağır yaralanan Aykut K, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Öte yandan kaza anı saniye saniye kameraya yansırken, bazı vatandaşlar da kazaların yaşandığı yol üzerinde tedbir alınmasını istedi. - TEKİRDAĞ