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Çorlu'da otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı, motosikletli ağır yaralandı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen kaza sonucu otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosikletli ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Sürücü ise gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosikletli ağır yaralandı.

Kaza, Havuzlar Mahallesi Orhan Kemal Caddesi üzeri (Havuzlar Mezarlığı yolu) Orhan Bey mevkiinde meydana geldi. Mezarlıkta cenaze defnedilmesinin ardından yola çıkan Faik Ü'nün kullandığı 16 AVS 242 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen İbrahim T.'nin kullandığı 59 ZT 817 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Faik Ü. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından sürücü İbrahim T. ifadesi alınmak üzere polis tarafından gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Tekirdağ Çorlu Hastane Yaralanma Gözaltı Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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