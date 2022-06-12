Çorlu'da otomobil beton direğe çarptı: 1 ölü - Haberler

Çorlu'da otomobil beton direğe çarptı: 1 ölü Çorlu'da otomobil beton direğe çarptı: 1 ölü Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde beton direğe çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Çorlu'da otomobil beton direğe çarptı: 1 ölü TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde beton direğe çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, Şeyh Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzeri Trakya Hayvan Hastanesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Osman Çelebi Bulvarı istikametinden ilçe merkezi istikametine seyreden Burak Otman idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki beton aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri, hurdaya dönen otomobilde Burak Otman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından genç adamın cenazesi, Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - 3. Sayfa Tekirdağ Çorlu 3. Sayfa Haberler

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