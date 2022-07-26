Çorlu'da ormanlık alan ve anız alev alev yandı - Haberler

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Çorlu'da ormanlık alan ve anız alev alev yandı

Çorlu'da ormanlık alan ve anız alev alev yandı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan yangında ormanlık alanda yüzlerce çam ağacı ile 300 dönüm anız alev alev yandı.

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Çorlu'da ormanlık alan ve anız alev alev yandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan yangında ormanlık alanda yüzlerce çam ağacı ile 300 dönüm anız alev alev yandı. Yangın, itfaiye ve polis TOMA'sı tarafından müdahale edilerek kontrol altına alındı.

Silahtarağa Mahallesi'ndeki Çorlu Mühendislik Fakültesi yerleşkesi çevresinde ormanlık alanda ve anız alanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis TOMA'sı olay yerinde

Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabası ve polis TOMA'sı tarafından yapılan müdahale sonucu 1 saat sonra kontrol altına alındı. Yanan yüzlerce dönümlük alanda çam ağaçları, çalılık alan ile anız küle döndü.

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - 3. Sayfa

Tekirdağ Çorlu 3. Sayfa Haberler

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