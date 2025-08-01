Çorlu'da Okul İnşaatında Ölü Bulunan Şahsın Kimliği Belirlendi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde geçtiğimiz hafta okul inşaatında ölü bulunan şahsın, kayıp olarak arandığı ortaya çıktı.

Ayrıca ölen şahsın cep telefonunu ve banka kartını çaldığı belirlenen 2 şahıs, Çorlu Emniyeti'nin titiz çalışması sonucu yakalanarak mahkeme kararıyla cezaevine konuldu.

Çorlu ilçesi Şeyhsinan Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı'nda bulunan okul inşaatının birinci katında, kimliği belirlenemeyen 35-40 yaşlarında erkek şahıs ölü olarak bulunmuştu.

Yapılan çalışmalar sonucu, maktulün çok sayıda uyuşturucu kaydı bulunan O.A. (37) isimli şahıs olduğu, şahsın muhtemelen uyuşturucu kullanımına bağlı olarak hayatını kaybettiği, ayrıca şahsın Yenice Jandarma Karakolu tarafından 'kayıp şahıs' olarak arandığı ortaya çıktı.

Çorlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan detaylı kamera çalışmaları sonucu, maktulün inşaata uyuşturucu kullanmak amacıyla M.E. (30), M.D. (24) ve Ş.A. (32) isimli şahıslarla birlikte girdikleri tespit edildi.

Pes dedirten detay

Yapılan çalışmaların devamında, M.E. isimli şahsın, maktule ait cep telefonunu çalarak, telefoncuya sattığı ve çalınan telefonun da temin edildiği ifade edildi. M.D. isimli şahsın ise maktule ait banka kartını çalarak alışveriş yapmaya çalıştığı ortaya çıkarıldı.

Cezaevine konuldular

Emniyet güçleri tarafından yakalanan M.E. ve M.D. isimli şüpheliler, 'kişinin ölümünden faydalanarak hırsızlık' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. - TEKİRDAĞ