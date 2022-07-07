Çorlu'da müzisyene silahlı saldırı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çorlu'da müzisyene silahlı saldırı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Çorlu'da müzisyene silahlı saldırı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan müzisyen yaralandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan müzisyen yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Hıdırağa Mahallesi Çiçek 3. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında husumet bulunan A.B. ile klarnet ustası F.Y. sokakta karşılaştı. Öfkeli A.B., silahla 3 el ateş açtığı müzisyen F.Y.'yi bacağından yaraladı. Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan müzisyenin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayın şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ Çorlu 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title