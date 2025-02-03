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Çorlu'da Motosikletli Kuryelere Denetim Uygulandı

Çorlu'da Motosikletli Kuryelere Denetim Uygulandı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde trafik polisleri motosikletlilere yönelik denetimler gerçekleştirerek kurallara uyan kuryeleri örnek gösterdi. Kask takmanın önemi vurgulanarak sürücülere trafik kurallarına uyma çağrısı yapıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde trafik polisleri tarafından motosikletlilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

İlçede yoğun trafik akışının olduğu caddelerde Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerince motosikletlilere yönelik denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde kurallara uyan motosikletli kuryeler örnek gösterildi.

Kask takmanın önemine dikkat çeken trafik polisi Eyüp Sarıkaya, sürücülere can güvenliklerine dikkat etmeleri açısından trafik kurallarına riayet etmeleri yönünde bilgilendirmede bulundu. Motosikletlere yönelik uygulamaların kış ayında da sıklıkla devam edeceği bildirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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