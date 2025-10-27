Haberler

Çorlu'da Motosiklet ve Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Yaralı

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet otomobilin üzerine düştü. 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı kaza kameralara yansıdı.

Kaza, Cemaliye Mahallesi Eski Çerkezköy 1. Sokak üzerinde meydana geldi. Silahtarağa Muhtarlığı yönüne doğru yokuş aşağı seyreden Furkan Ç. idaresindeki 59 AKH 281 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Ahmet O. yönetimindeki 59 PA 625 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen motosiklet otomobilin üzerine düşerken, sürücü Furkan Ç. otomobilin kaputuna savrularak, arkasında yolcu olarak bulunan kuzeni Coşkun Ç. ise yere düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sürücü Furkan Ç.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
