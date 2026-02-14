Haberler

Çorlu'da otomobille çarpışan motosikletli yaralandı: Kaza anı kamerada

Çorlu'da otomobille çarpışan motosikletli yaralandı: Kaza anı kamerada
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı, kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, Zafer Mahallesi Bakım Caddesi üzerinde meydana geldi. Bakım Caddesi'nde yokuş yukarı seyreden M.A.'nın kullandığı 59 AKB 290 plakalı motosiklet ile bağlantılı sokaktan geçiş yapan A.S. idaresindeki 68 HK 199 plakalı otomobil yol ayrımında çarpıştı.

Kaza sonrası motosiklet üzerinden savrulan sürücü M.A. yaralandı. Yaralı genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
