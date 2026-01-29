Haberler

Çorlu'da kamyonetle motosikletin çarpıştığı kaza kamerada

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen motosiklet ve kamyonet çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, Şeyhsinan Mahallesi Memduh Şevket Esendal Caddesi üzeri Kıvançevler mevkiinde meydana geldi. Cemal Gürsel Bulvarı yönüne seyreden E.A.'nın (17) kullandığı motosiklet ile Güngören Caddesi'nden çıkan C.G. idaresindeki kamyonet çarpıştı.

Kazada devrilen motosikletin sürücüsü E.A. yaralandı. Yaralı motosikletli, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

