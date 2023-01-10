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Çorlu'da motosiklet devrildi: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Çorlu'da motosiklet devrildi: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu 2 genç kız yaralandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu 2 genç kız yaralandı.

Kaza, Zafer Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Salih Omurtak Caddesi istikametine seyreden B.İ.'nin kullandığı 59 AGK 608 plakalı motosiklet, dengesini kaybeden sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü B.İ. motosiklette yolcu olarak bulunan arkadaşı N.D. hafif yaralandı. Yaralı iki genç kız, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Tekirdağ Çorlu 3. Sayfa Haberler

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