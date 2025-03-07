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Çorlu'da Makine Tesisinde Yangın Çıktı

Çorlu'da Makine Tesisinde Yangın Çıktı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki makine üretim tesisinde yapılan test denemesi sırasında kazanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangının fazladan odun atılmasından kaynaklandığı iddia ediliyor. İş yeri yetkilisi maddi kaybın yaklaşık 600 bin lira olduğunu belirtti.

Tekirdağ Çorlu'da makine üretim tesisinde kazanda yapılan test denemesi esnasında yangın çıktı.

Olay, sabah saatlerinde Çorlu ilçesi Yeni Sanayi Sitesi İmalat 6. Sokak üzerindeki makine üretim tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mangal kömürü üretimi için üretilen 7.5 tonluk kazana odun atılarak test denemesi yapıldı. İddiaya göre, fazla odun atılması sonrası yakılan ateş yangının büyümesine ve kontrolden çıkmasına sebep oldu.

İş yeri çalışanlarının yangını kontrol altına alamaması ve dumanların yükselmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi istendi. Kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri, tanker araçlı takviye ile müdahale ederek, yangını yaklaşık 2 saat sonra söndürdü.

Olayla ilgili konuşan iş yeri yetkilisi Hakan Gürel, kazanı müşteriye teslim etmeden önce odunla deneme yaptıklarını ve bu sırada da çıkan yangını kontrol altına alamadıklarını ifade etti. Gürel, maddi kaybının yaklaşık 600 bin lira civarında olduğunu söyledi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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