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Çorlu'da Madde Bağımlılarının Mesken Tuttuğu Bina Yandı

Çorlu'da Madde Bağımlılarının Mesken Tuttuğu Bina Yandı
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Tekirdağ Çorlu'da, uyuşturucu bağımlılarının kullandığı bir metruk bina sabaha karşı çıkan yangında tamamen yanarak kül oldu. Mahalle sakinleri, binanın tehlikeli olduğunu defalarca bildirdiklerini ancak yetkililerin önlem almadığını belirtti.

Tekirdağ Çorlu'da madde bağımlılarının mesken tuttuğu metruk bina alevlere teslim oldu.

Sabaha karşı, Hıdırağa Mahallesi Yamanlar Sokak'ta uyuşturucu bağımlılarının mesken tuttuğu bina alev topuna döndü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürme çalışması yaptı. Yangın sonrası bina küle döndü.

"Söyledik ama kale alan yok"

Yangınla ilgili konuşan sokak sakini bir vatandaş, "Birkaç kez söyledik bu bina gözden geçirilsin diye ama söylediklerimizi kale alan olmadı" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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