Çorlu'da madde bağımlılarının girdiği binada yangın çıktı

Tekirdağ Çorlu'da madde bağımlılarının girip çıktığı harabeye dönen binada yangın çıktı.

Hıdırağa Mahallesi Hacı Hamam Dere Sokak'ta sabah saatlerinde uyuşturucu bağımlılarının mesken tuttuğu binadan dumanlar yükseldi. Çevredeki mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürme çalışması yaptı. Yangın sonrası bina kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili Hacı Hamam Dere Sokak'ta polis olay yeri ekiplerince bina içi ve çevresinde inceleme yapıldı. - TEKİRDAĞ