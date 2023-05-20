Çorlu'da lastiği patlayan motosikletin devrildi: 1 yaralı
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Çorlu'da lastiği patlayan motosikletin devrildi: 1 yaralı Tekirdağ Çorlu'da lastiği patlayan motosikletin devrilmesi sonucu moto kurye yaralandı.
Çorlu'da lastiği patlayan motosikletin devrildi: 1 yaralı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da lastiği patlayan motosikletin devrilmesi sonucu moto kurye yaralandı.
Kaza, Ali Osman Çelebi Bulvarı ( Çorlu - Süleymanpaşa yolu) üzeri Çorlu Park kavşağında meydana geldi. Yenice istikametine seyreden Onur A. idaresindeki 59 AGB 658 plakalı motosikletin lastiği patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosiklet devrildi.
Kaza sonrası yaralanan paket servis elemanı Onur A., olay yerine gelen sağlık biriminin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.