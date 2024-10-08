Üye Girişi
Haberler

Çorlu'da kundaklama anı kamerada: Şüpheli tutuklandı

Çorlu'da kundaklama anı kamerada: Şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da iş yerlerine ve araçlara kundaklama yapan bir şahıs, taksi durağı, dükkan ve araç camlarını kırdı.

Tekirdağ'da iş yerlerine ve araçlara kundaklama yapan bir şahıs, taksi durağı, dükkan ve araç camlarını kırdı. Kameraya yansıyan saldırgan, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün sabaha karşı Zafer Mahallesi'nde bulunan Yeni Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Bakım Onarım 6. Sokağa gelen bir şahıs, henüz bilinmeyen bir sebeple yan yana bulunan iki sanayi dükkanının camlarını kırdı. Şahıs, daha sonra iş yeri önünde bulunan motosiklet, hava kompresörü, kaynak makinesi, elektrik tesisatı ve büyük spiral makinesini ateşe verdi. Daha sonra bitişik durumdaki iki iş yerinin sopayla camlarını kıran saldırgan şahıs, park halindeki kamyonu kundakladı. Saldırılara devam eden şahıs, park halindeki otomobilin ve taksi durağının camlarını kırdı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kundaklama olayına müdahale ederek söndürme çalışması yaptı.

Kundaklama olaylarının şüphelisi olduğu belirlenen M.E.Ş, Şehit Sabahattin Ergin Polis Merkezi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekirdağ Çorlu

TBMM'de kapılar kilitlendi, kapalı İsrail oturumu başladı

TBMM'de İsrail tehdidi oturumu başladı

 Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu

Yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bir bozdu pir bozdu

 Sıla bebeğin mezarındaki 'Soyadı' detayı dikkat çekti

Sıla bebeğin mezarındaki "Soyadı" detayı dikkat çekti
DEM Parti'den yeni 'tokalaşma' çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız

Meclis'teki bu manzaranın devamı geldi: Müzakereye hazırız
CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Günün maçları nereden izlenir? 9 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Yengeç, Aslan, Akrep, Koç burcu yorumu! 9 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Rainbow Six çöktü mü? 8 Ekim Rainbow Six'e neden girilmiyor? AKBANK ÇÖKTÜ MÜ? Akbank'a neden girilmiyor, sorun ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.